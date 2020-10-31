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Водителям рассказали об ошибках, которые превратят новое авто в «ржавое решето»

Портал «Автовзгляд» назвал три ошибки водителей, из-за которых новый автомобиль может столкнуться с появлением ржавчины вплоть до сквозной коррозии.

Как пишет автор материала, многие владельцы новых машин из бюджетного сегмента стремятся улучшить свое транспортное средство, в частности, пытаются справиться с не самой лучшей шумоизоляцией. Для этого автолюбители обрабатывают снаружи арки колес специальной вибродемпфирующей мастикой. Однако, неправильная подготовка машины к данной процедуре грозит серьезными проблемами со ржавчиной, пишут РИА Новости.

У нового автомобиля необходимо очистить и обезжирить арки колес перед нанесением мастики, напоминает автор статьи, а у машины, на которой успели поездить, к этой процедуре нужно подойти с особой ответственностью. В противном случае, если нанести мастику на загрязненную поверхность, там обязательно появятся очаги коррозии. При этом, проблема станет видна только тогда, когда в арке образуется сквозное отверстие.

Другая ошибка - установка самодельной защиты двигателя, так как она может нарушить воздушный обмен в подкапотном пространстве. Утверждается, что на защите и подрамнике станут скапливаться грязь и реагенты, которые вызовут процессы коррозии и уже через пару лет приведут к серьезным проблемам со ржавчиной в скрытых полостях подрамника.

Оклейка кузовных деталей виниловой пленкой без предварительной подготовки также приведет к проблемам со ржавчиной. Портал напоминает, что перед такой работой авто тщательно моют, все детали обрабатывают специальным составом, после чего их снимают и оклеивают пленкой. В случае нарушения этой технологии под пленкой может пойти процесс окисления металла, который за срок службы винилового покрытия повредит кузовную деталь.