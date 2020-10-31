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Пьяное вождение обернулось для красногородца уголовным преследованием

Жителя Красногородского района привлекают к уголовной ответственности за повторное нетрезвое управление автомобилем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

6 февраля около 1.00 был сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-21150, за рулем которого находился мужчина с признаками состояния алкогольного опьянения. Выяснилось, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,720 мг/л.

Ранее водитель привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за это нарушение ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Санкция инкриминируемой нарушителю статьи 264.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.