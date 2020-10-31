←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вот кто всех дешевле
Какой автомобиль надежнее?
Автосервис здорового человека
Почему Скрипят колодки?
Герцена Односторонняя
Янушка Сейчас
Автобус в новый район
Почему не стоит Поднимать щетки
советы по эксплуатации в холода
Как это? Кольца не будет?
Все ограничения движения
ещё За рулём 31.10.2020 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 26.02.2021 10:210 Уголовная ответственность грозит псковичу за нетрезвое вождение автомобиля 26.02.2021 08:445 Псков вошел в пятерку самых аварийных городов России 25.02.2021 20:160 Газонаполнительную компрессорную автостанцию строят в Пскове 24.02.2021 15:240 Пьяное вождение обернулось для красногородца уголовным преследованием 24.02.2021 10:151 Псковский автомеханик стал лучшим в России среди автосервисов FIT SERVICE
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Уголовная ответственность грозит псковичу за нетрезвое вождение автомобиля

26.02.2021 10:21|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники полиции остановили пьяного автомобилиста, псковича 1987 года рождения на трассе Санкт-Петербург – Невель в Островском районе 25 февраля. Водитель автомобиля «Опель» попался нетрезвым за рулем уже не в первый раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в регионального УМВД.

Кроме того, в Порхове в тот же день по проспекту Ленина на автомашине «Ауди» следовал 35-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания.

А в деревне Борисовичи Псковского района 22 февраля на улице Михайловской стражи порядка остановили для проверки автомобиль марки «Киа». Как оказалось, им управлял житель Пскова 1985 года рождения. Водитель тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Всех трех водителей ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение. По всем фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.

Теги: #ДПС #уголовная ответственность #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от новой реформы техосмотра с марта?
В опросе приняло участие 371 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.02.2021, 11:120 Четыре улицы отремонтируют в Усвятах до 31 мая 26.02.2021, 10:210 Уголовная ответственность грозит псковичу за нетрезвое вождение автомобиля 26.02.2021, 08:445 Псков вошел в пятерку самых аварийных городов России 25.02.2021, 20:160 Газонаполнительную компрессорную автостанцию строят в Пскове
25.02.2021, 19:221 В УГХ Пскова разъяснили ситуацию с ремонтом асфальта на улице Труда 25.02.2021, 17:252 «Осенью - в жижу, зимой - в каток»: псковичка просит привести в порядок дорогу до школы 25.02.2021, 15:130 Автосервис здорового человека 25.02.2021, 13:230 Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра
25.02.2021, 09:550 В псковском МРЭО продолжается прием в порядке живой очереди 24.02.2021, 22:180 Два человека пострадали в столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Стругокрасненском районе 24.02.2021, 19:162 Администрация Великих Лук контролирует строительство пешеходных переходов на проспекте Ленина 24.02.2021, 17:210 Водитель «Шевроле» устроил ДТП на улице Труда в Пскове
24.02.2021, 15:541 Денис Иванов сравнил уборку улиц от снега в Пскове и Петербурге 24.02.2021, 15:240 Пьяное вождение обернулось для красногородца уголовным преследованием 24.02.2021, 13:217 Власти Пскова выставят претензию подрядчикам за некачественную уборку города 24.02.2021, 11:523 Дети-инвалиды получат спецкарты для льготного проезда в псковских автобусах
24.02.2021, 11:231 Под Псковом автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали два человека 24.02.2021, 10:151 Псковский автомеханик стал лучшим в России среди автосервисов FIT SERVICE 24.02.2021, 09:120 Более 1900 нарушений пресекли сотрудники ГИБДД на дорогах Псковской области 24.02.2021, 09:090 Появилось фото бампера обновленной «Лада Веста FL»
23.02.2021, 11:507 Псков превратился в сплошной каток - горожане жалуются на скользкие улицы 22.02.2021, 16:460 Пассажир «Рено» пострадал при съезде автомобиля в кювет 22.02.2021, 15:240 Минтранс хочет упростить требования к пунктам техосмотра 22.02.2021, 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области
21.02.2021, 18:560 Водитель «Рено» попал в ДТП на выезде из Плюссы и оказался в больнице 21.02.2021, 14:140 Пьяного водителя остановили полицейские в Острове 21.02.2021, 12:190 В ГИБДД призвали ответственнее отнестись к перевозке детей 21.02.2021, 09:392 Проверку организуют по жалобе на парковку у ТЦ в Пскове
20.02.2021, 21:164 Полиция проводит проверку по факту дрифта машин на замерзшем пруду в Великих Луках 20.02.2021, 18:140 Участок дороги Порхов – Успенье перекроют в День освобождения Порхова 20.02.2021, 18:100 ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке Народной и Люксембург в Пскове 20.02.2021, 16:101 Щебеночно-мастичный асфальтобетон будут использовать при ремонте Гдовской трассы
20.02.2021, 13:060 В Великих Луках женщина попала под колеса «Лады» 20.02.2021, 12:423 Владимир Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром автомобилей 19.02.2021, 17:370 Подъезд к новому причалу в Толбице отремонтируют за счет нацпроекта 19.02.2021, 16:120 Две площади в центре Пскова отремонтируют до конца лета
19.02.2021, 15:400 На реконструированных улицах Пскова заменят крышки люков 19.02.2021, 15:1312 Псковский суд оправдал обвиняемого по делу о смертельном ДТП 19.02.2021, 14:420 Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Кобальт» с выгодой до 60 000 рублей 19.02.2021, 11:462 В Псковской области решили не ставить на дорогах защитные сетки для диких животных
19.02.2021, 09:060 Водителям рассказали об ошибках, которые превратят новое авто в «ржавое решето» 18.02.2021, 19:290 Пять километров дороги к новому мосту в Псковской области отремонтируют за 70 млн рублей 18.02.2021, 13:133 Два человека пострадали в ДТП в Пскове из-за пьяного водителя 18.02.2021, 11:430 Власти Пскова ищут подрядчика для ремонта улицы Алтаева
17.02.2021, 19:520 Псковавтодор обновит свыше 9 км трассы Остров - Новоржев 17.02.2021, 18:191 Два автомобиля столкнулись у здания администрации Псковской области 17.02.2021, 18:121 Человек пострадал в ДТП на Аллейной в Пскове 17.02.2021, 16:491 Грузовик перегородил две полосы движения возле ЦУМа в Пскове
17.02.2021, 15:500 Из-за ДТП на Алмазной в Пскове затруднено движение 17.02.2021, 14:510 Полтора литра пива перед поездкой обернулись для опочецкого водителя судом 17.02.2021, 14:270 В Пскове введут временные ограничения парковки в связи с уборкой снега 17.02.2021, 13:500 Псковичам дарят мужские подарки при покупке новой «Лады»
17.02.2021, 13:350 «Псковпассажиравтотранс» погасил долги перед подрядчиками за ремонт 17.02.2021, 12:190 До 31 июля в Пскове отремонтируют улицу Трохина 17.02.2021, 10:080 Прокуратура потребовала от администрации Невеля качественно убирать снег 17.02.2021, 09:521 Водители «БМВ» и «Мицубиси» пострадали в ДТП на окраине Пскова. ФОТО
16.02.2021, 21:230 МЧС просит воздержаться от выезда на лед в районе деревни Кулье Печорского района 16.02.2021, 20:000 Ожидания от реформы техосмотра - стартовал новый опрос в разделе ПЛН «Автомир» 16.02.2021, 17:240 Более 14 километров трассы Пушкинские Горы – Локня приведут к нормативу 16.02.2021, 16:328 Псковичи ждут презентованный 9 лет назад новый мост через Великую
16.02.2021, 15:530 Два грузовика столкнулись на Ленинградском шоссе в Пскове 16.02.2021, 15:050 Около 208 млн рублей направят на ремонт дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе 16.02.2021, 13:506 Дрифт устроили автомобилисты на пруду в Великих Луках 16.02.2021, 11:150 Водителя в наркотическом опьянении остановили полицейские в Пушкиногорском районе
16.02.2021, 10:230 Четыре человека пострадали в ДТП под Островом 15.02.2021, 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины 15.02.2021, 17:301 Суд рассмотрит уголовное дело по факту смертельного ДТП в Стругокрасненском районе 15.02.2021, 13:592 Более 90 млн рублей направят на дорожную разметку в Псковской области
15.02.2021, 12:580 «Прагматика Псков» приглашает на тест-драйв на автомобилях «Шевроле» 15.02.2021, 11:5716 Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» представлен коллективу 15.02.2021, 11:3112 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс» 15.02.2021, 11:190 Более 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю
15.02.2021, 10:330 Юная пассажирка пострадала в ДТП в Великих Луках 14.02.2021, 20:260 Один человек пострадал в столкновении «Фольксвагена» с УАЗ Патриотом под Порховом 14.02.2021, 18:232 Реконструкция улицы Фабрициуса в Пскове может продолжиться в 2022 году 14.02.2021, 16:420 Участок дороги в Великолукском районе подвергнется реконструкции
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.