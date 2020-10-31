АвтоМир / За рулём

Уголовная ответственность грозит псковичу за нетрезвое вождение автомобиля

Сотрудники полиции остановили пьяного автомобилиста, псковича 1987 года рождения на трассе Санкт-Петербург – Невель в Островском районе 25 февраля. Водитель автомобиля «Опель» попался нетрезвым за рулем уже не в первый раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в регионального УМВД.

Кроме того, в Порхове в тот же день по проспекту Ленина на автомашине «Ауди» следовал 35-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания.

А в деревне Борисовичи Псковского района 22 февраля на улице Михайловской стражи порядка остановили для проверки автомобиль марки «Киа». Как оказалось, им управлял житель Пскова 1985 года рождения. Водитель тоже был в состоянии алкогольного опьянения.

Всех трех водителей ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение. По всем фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.