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Пскович дважды попался полицейским нетрезвым за рулем

Полицейские в Пскове остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина 1984 года рождения. Водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчину за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» остановили у дома на улице Инженерной ночью 26 февраля. По данному факту проводится проверка.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.