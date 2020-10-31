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Внедорожник провалился под лед в Печорском районе

Внедорожный автомобиль «Чери» провалился под лед в деревне Видовичи Печорского района. Об этом сообщает очевидец в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Инцидент произошел сегодня, 27 февраля, на одном из каналов возле озера. Подписчики сообщества отмечают, что это не первый подобный случай в этом населенном пункте. «Там даже пешком страшно проходить», - отметила девушка.

«Ерши дороговато обошлись», - пошутил участник сообщества.