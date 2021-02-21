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«Экопром» просит псковичей не парковать автомобили у контейнерных площадок

Автомобили, припаркованные у контейнерных площадок, препятствуют своевременному вывозу ТКО. Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области просит не создавать преграду для спецтранспорта, сообщили в компании «Экопром».

«Парковка личного транспорта во дворах многоквартирных домов Пскова зачастую приносит головную боль автовладельцам. Из-за недостаточного количества мест некоторые ищут альтернативные парковки, например, оставляют машину на ночь на площадке у магазина, а другие занимают практически все свободные участки внутри жилых зон. Площадки возле мусорных контейнеров - не исключение», - сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Регоператор по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» - производит вывоз ТКО по утвержденным графикам. Сотрудники диспетчерского отдела регоператора ежедневно проводят мониторинг качества вывоза отходов. При этом водители мусоровозов нередко сталкиваются с ситуацией в псковских дворах, когда подъезд спецтехники к контейнерным площадкам невозможен из-за припаркованных автомобилей жителей.



Жильцы домов зачастую ставят свои автомобили практически вплотную к контейнерным площадкам, а также паркуются на дворовых проездах таким образом, что мусоровозу не проехать по узкой полосе дороги. Встречаются даже автовладельцы, паркующие свои автомашины на контейнерной площадке в отсеке для сбора крупногабаритных отходов. В таком случае жильцы домов лишены возможности складировать старые тумбочки, кровати, шкафы, деревянные фрагменты и демонтированную сантехнику на предназначенном для накопления КГО месте.

«К сожалению, правилами дорожного движения не предусмотрен запрет на парковку рядом с мусорными контейнерами, поэтому ответственность за такую парковку законом не предусмотрена. Однако в итоге такие автомобили мешают проезду мусоровозов. Это приводит к тому, что спецтранспорт уезжает, не выполнив свою работу по вывозу ТКО согласно графику, при этом мусорные контейнеры переполняются, что совсем не радует жильцов», - подчеркнули в «Экопроме» и обратились к гражданам с просьбой не парковать свои автомобили во дворах подобным образом.

«Это влечет за собой сбой в своевременном вывозе отходов. Данная ситуация может повлечь за собой образование несанкционированных мест накопления ТКО и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, - отметили в организации. - Регоператор старается обеспечить качество работы, своевременный вывоз ТКО и чистоту на всех контейнерных площадках. Своевременный вывоз ТКО – это не только забота регоператора, но и комфортные, чистые наши дворы».