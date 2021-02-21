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В Пскове полицейские подготовили сюрприз для посетительниц ГИБДД

Псковские полицейские подготовили сюрприз для посетительниц областной ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 4 марта, начальник МРЭО УГИБДД подполковник полиции Михаил Григорьев вручил цветы и поздравил с весенним праздником псковичек, которые пришли получать водительские удостоверения, сдавать экзамены на право управления транспортом или за другими государственными услугами в региональную ГИБДД.

Акцию проводит МВД России во всех регионах, она продолжится и в других подразделениях, оказывающих государственные услуги, в том числе по линии миграции.