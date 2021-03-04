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В Пскове горел автомобиль «Ауди А6», в Острове - «Ауди 80»

«Ауди» горели в Пскове и Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 5 марта в 13.38 поступило сообщение о возгорании в гараже по адресу: г. Псков, ул. Шереметьева.

Гараж выгорел изнутри по всей площади. Сгорел автомобиль «Ауди А6» 2000 года выпуска. Предположительно причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

В 19.32 загорелся автомобиль в Острове-2, на улице Авиационная. В автомобиле «Ауди 80» 1987 года выпуска огнем повреждены моторный отсек и приборная панель. Лопнуло лобовое стекло. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание проводки в моторном отсеке.

Еще один пожар произошел в пятницу в 16.26 в Новосокольниках на улице Московская. В бесхозном строении огнем повреждена кровля на площади 15 кв. метров. Причина пожара предположительно – короткое замыкание проводки на веранде.