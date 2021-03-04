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Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к бдительности на дорогах

Госавтоинспекция призывает автовладельцев и пешеходов к повышенной осторожности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УГИБДД УМВД России, из-за обильного снегопада водители могут не заметить человека, вышедшего на проезжую часть.

Фото: pixabay.com

«В особенности, если переходить дорогу в непредназначенном для этого месте», - указали в ведомстве.

Пешим участникам дорожного движения следует ответственно относиться к соблюдению ПДД и не пренебрегать использованием светоотражателей, которые помогут автовладельцам заблаговременно увидеть человека на дороге, добавили в УГИБДД.