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АвтоМир / За рулём

Акцию «Цветы для автоледи» провели в Великих Луках инспекторы ДПС

08.03.2021 10:37|ПсковКомментариев: 0

Акцию «Цветы для автоледи» провели в Великих Луках инспекторы дорожно-патрульной службы в честь Международного женского дня и для повышения уровня транспортной культуры участников дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция, в которой принял участие личный состав ОГИБДД ОМВД по городу Великие Луки прошла на проспекте Гагарина.

Инспекторы ДПС вручили женщинам-водителям цветы, поздравили с 8 Марта, а также провели профилактические беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

 

Кроме того, женщинам-водителям раздали тематические листовки, изготовленные УМВД России по Псковской области.

Теги: #8 марта #ДПС #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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