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Акцию «Цветы для автоледи» провели в Великих Луках инспекторы ДПС

Акцию «Цветы для автоледи» провели в Великих Луках инспекторы дорожно-патрульной службы в честь Международного женского дня и для повышения уровня транспортной культуры участников дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция, в которой принял участие личный состав ОГИБДД ОМВД по городу Великие Луки прошла на проспекте Гагарина.

Инспекторы ДПС вручили женщинам-водителям цветы, поздравили с 8 Марта, а также провели профилактические беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

Кроме того, женщинам-водителям раздали тематические листовки, изготовленные УМВД России по Псковской области.