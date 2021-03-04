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Шестерых пьяных водителей остановили за праздничные выходные в Псковской области

Шестерых пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили сотрудники дорожно-патрульной службы в Псковской области за праздничные выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в областном центре 6 марта у дома по Рижскому проспекту стражи порядка остановили «Вортекс», которым управлял нетрезвый пскович 1971 года рождения.

В деревне Борки Великолукского района вечером 6 марта по улице Центральной на «Ладе Гранте» ехал 37-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Пушкиногорском районе 7 марта по дороге Новгородка – Пушкинские Горы на отечественной автомашине следовал житель района 1976 года рождения. Он тоже сел за руль в нетрезвом виде.

В Острове на улице Освобождения 7 марта полицейские остановили нетрезвого 34-летнего великолучанина на «Форде».

В Великих Луках 8 марта в вечернее время на проспекте Гагарина остановили «Опель». Ее водитель, житель Великолукского района 1972 года рождения, тоже находился «под градусом».

А в Порхове ночью 9 марта полицейские на проспекте Ленина остановили «Пежо», которым управлял нетрезвый 32-летний горожанин.

По данным фактам идут проверки. УМВД напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.