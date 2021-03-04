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Пьяного водителя из Пыталово повторно лишили прав на 2,5 года

Суд лишил водительских прав жителя Пыталовского района за пьяное вождение и назначил ему обязательные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Впервые к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде мужчину привлекли в 2013 году, за что он выплатил штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако, поскольку нарушитель не сдал водительское удостоверение в органы ГИБДД, дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами он не отбыл.

В октябре мужчина вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. После освидетельствования выяснилось, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составила 0,596 мг/л.

Суд признал нарушителя виновным. С учетом неотбытой части наказания ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.