ГИБДД призывает псковичей соблюдать скоростной режим во время снегопада

ГИБДД Псковской области призывает соблюдать интервал и скоростной режим в связи с погодными условиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УГИБДД.
В связи с ухудшением метеоусловий в виде обильного снегопада Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует предельно ответственно отнестись к выполнению Правил дорожного движения, соблюдать установленный скоростной режим, дистанцию и интервал движения.
Необходимой является и регулярная тщательная проверка технической исправности транспортного средства.