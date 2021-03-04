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Псковским водителям рассказали, как избежать аварии в снегопад

Главное управление МЧС по Псковской области призывает водителей быть внимательными и осторожными при движении на автомобиле по заснеженной дороге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Погода начала марта в Псковской области стала испытанием для автомобилистов. Резкий переход температуры от плюсовых значений до значительных минусовых, снегопады ухудшили дорожную обстановку в субъекте», - заметили в управлении.

Из-за обильных снегопадов или гололедицы возникает опасность потери управления автомобилем, съезда в кювет, заноса и опрокидывания. «Основная причина дорожных неприятностей – ухудшение сцепления колес транспортного средства с поверхностью дороги. Под воздействием метеорологических условий дорожное покрытие теряет свои качества, а коэффициент сцепления при этом снижается до опасных пределов. Остановочный путь может увеличиваться в 3-4 раза в зависимости от состояния дорожного покрытия», - напомнили в ведомстве.

Одна из основных ошибок водителей при езде по заснеженной или обледенелой дороге - неправильный выбор скорости. «Самое важное – это научиться определять опасную для движения дорогу и своевременно изменять режим и тактику управления. Конечно, скользкие участки дороги необходимо по возможности избегать, стараться их объехать или использовать особые приемы управления автомобилем», - посоветовали псковичам.

«Выехав со стоянки или из гаража, затормозите автомобиль на каком-нибудь свободном участке дороги. Оцените тормозной путь автомобиля, стремление его к заносу, устойчивость при торможении. Полученные данные сравните с тормозным путем на сухом дорожном покрытии при такой же скорости, - рекомендуют водителям. - При управлении автомобилем не допускайте резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но на заснеженной дороге может привести к заносу».

Водителям советуют стараться преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а можно было даже постепенно уменьшать нажатие на педаль газа, опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении, на перекрестках, быть осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда.

«Не нужно забывать о пешеходах. Люди, переходящие дорогу, могут поскользнуться и упасть. Поэтому старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в условиях снегопада псковичей призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте. «Если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде», - заключили в главном управлении МЧС по Псковской области. Главное управление МЧС по Псковской области.