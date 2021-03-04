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Пьяная островичка за рулем «‎Чери» попалась полицейским

Жительницу Острова 1959 года рождения с признаками алкогольного опьянения остановили сотрудники дорожной полиции. Она ехала на автомобиле «‎Чери» по улице Калинина 10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В тот же день в поселке Идрица Себежского района на улице Юбилейной полицейские остановили «Фольксваген». За рулем был 52-летний местный житель, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. УМВД напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.