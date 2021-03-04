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Гдовича лишат водительских прав из-за хронического алкоголизма

Жителя Гдовского района лишат водительских прав из-за хронического алкоголизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура установила, что мужчина, имеющий действующее водительское удостоверение категории «B», «В1(AS)», «М», состоит на учете у врача-нарколога по месту жительства с диагнозом «хронический алкоголизм». Диспансерное наблюдение больной не проходил.

Больные с таким диагнозом не допускаются к управлению транспортом. В этой связи заместитель прокурора Гдовского района обратился в суд с административным иском о прекращении действия права на управление транспортом этого гражданина. Суд удовлетворил его иск.