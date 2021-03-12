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АвтоМир / За рулём

Цена 92-го бензина на бирже побила исторический рекорд

12.03.2021 14:19|ПсковКомментариев: 0

Цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) выросла на торгах в пятницу до 55,75 тысячи рублей за тонну, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум, сообщает ТАСС.

В ходе биржевых торгов в пятницу стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71%. С начала года его цена увеличилась на 12,33%. В мае 2018 года стоимость Аи-92 достигала 55,43 тысячи рублей за тонну.

При этом стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла до 35,3 тысяч рублей за тонну, обновив достигнутый 9 марта исторический максимум. Тогда цена на СУГ достигала 35,24 тысячи рублей за тонну. С начала года стоимость сжиженного топлива уже несколько раз обновляла максимум.

В ходе торгов цена на СУГ выросла на 0,52%, а с начала года - уже более чем на 50%.

Биржевая стоимость бензина растет с конца декабря. Спрос на топливо в стране восстанавливается после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса весной прошлого года. Правительство в начале февраля договорилось с нефтяниками о том, чтобы те увеличивали запасы топлива и объем предложения на бирже. После локдаунов, когда спрос на топливо в стране резко упал, многие заводы ушли на ремонты и переработка сократилась.

При этом налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

В то же время рост биржевых цен снижает рентабельность перерабатывающего и розничного бизнеса, поэтому в начале марта власти и нефтяники договорились о корректировке механизма. Но изменение формулы демпфера не приведет к увеличению розничных цен выше темпов инфляции.

Теги: #бензин #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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