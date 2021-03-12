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Трех пьяных водителей остановили псковские полицейские

Трех нетрезвых водителей поймали полицейские в Псковской области 12-14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Так, вечером 12 марта в поселке Струги Красные у дома на улице Кооператоров дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Калина», которым управлял нетрезвый местный житель 1961 года рождения.

В Печорском районе 13 марта около 13.00 по дороге Неелово – Печоры на автомашине ВАЗ ехал местный житель 1980 года рождения. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Новосокольническом районе 14 марта около 17.00 на трассе Москва – Балтия стражи порядка остановили «Ладу Гранту». Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый 38-летний житель района.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.