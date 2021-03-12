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Псковичей приглашают стать участниками конкурсов, посвященных 85-летию Госавтоинспекции

Жителей Псковской области приглашают принять участие в областных этапах всероссийских конкурсов, посвященных 85-летию Госавтоинспекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном УГИБДД УМВД России, их участниками могут стать также авторские коллективы.

Областные конкурсы «История ГАИ - история страны» (6+) и конкурс фоторабот, посвященный 85-летию Госавтоинспекции, проводятся с целью сохранения памяти о службе и лучших сотрудниках, а также для освещения работы по безопасности дорожного движения.

Подать работы на конкурс «История ГАИ - история страны» можно по номинациям:

«Человек Госавтоинспекции» - номинируется очерк/интервью о сотруднике Госавтоинспекции - действующем или ветеране, либо мемуары/воспоминания действующего или бывшего сотрудника Госавтоинспекции;

«Госавтоинспекция: из прошлого в будущее» - в этой номинации принимаются очерки об истории Госавтоинспекции в регионе, районе, городе или об истории подразделения;

«История в фотографиях» - в эту номинацию участники подают подборку исторических фото (не более 15 фото), рассказывающих о становлении и развитии службы в регионе, районе, городе.

Работы на конкурс фотографий (6+) разделят на несколько групп: работы сотрудников ГИБДД, профессиональных фотографов и фотожурналистов, фотографов-любителей и школьников от 7 до 18 лет включительно. Работы принимаются по номинациям:

«Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее» - в этой категории подаются фотографии или серии фоторабот о работе Госавтоинспекции, истории службы, преемственности поколений, буднях сотрудников ГИБДД, применении современных технологий в обеспечении безопасности дорожного движения и так далее;

«Наши дороги» - сюда можно подать пейзажную фотографию или серию фоторабот, связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой России;

«Госавтоинспекция в лицах» - принимается портретная фотография (серия фоторабот) сотрудников Госавтоинспекции, ветеранов, юных инспекторов движения;

«Сохраните детские жизни» - в эту номинацию принимаются фотографии или серия фоторабот, показывающих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

«Безопасность дорожного движения - с юмором» - сюда участники могут подать фотографии или серию фоторабот, отражающих юмористический, сатирический, ироничный, карикатурный взгляд на отношения, складывающиеся при участии в дорожном движении.

Заявки и работы принимаются до 15 апреля в электронном виде на e-mail: 60gibdd@mail.ru.