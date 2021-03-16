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Порховичу ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения

Жителю Порхова ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что мужчина приобрел и использовал заведомо поддельный официальный документ - водительское удостоверение.

Порховский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Порховичу назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.