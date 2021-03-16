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Автолюбителей в Великих Луках наказали за дрифт на замерзшем пруду

Полиция провела проверку по факту дрифта автомобилей на замерзшем пруду в Великих Луках, между улицами Фурманова и Запрудной. Об этом сообщила глава администрации города Любовь Романова, отвечая на обращение местной жительницы, опубликованное на сайте губернатора.

Согласно информации, полученной от начальника ОМВД России по городу Великие Луки, по всем обращениям выезжали сотрудники ГИБДД для выяснения наличия состава правонарушений в действиях водителей или владельцев транспортных средств.

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Фактов незаконного переоборудования транспортных средств, использовавшихся участниками заездов, не выявили.

В то же время установили иные нарушения в области дорожного движения. Так, нарушителей привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.3 (управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД), части 1 статьи 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена ), части 2 статьи 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ.