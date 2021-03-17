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Пьяного водителя в Новосокольническом районе привлекли к уголовной ответственности

Мужчину в Новосокольническом районе привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

7 января местный житель на автомобиле «Ауди-80», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по дороге Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки по территории Новосокольнического района.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.