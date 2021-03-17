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На перекрестке Рокоссовского - Коммунальная в Пскове установят допсекцию светофора и камеру

Назван один из перекрестков в Пскове, где проезд стоп-линии без остановки и нарушение требований сигналов светофора будет фиксироваться видеокамерами. Как сообщил председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, речь идет о пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной. Там установят дополнительную секцию светофора и камеры.

Сейчас аварии на этом перекрестке в основном происходят при повороте налево. Допсекция светофора и камера фотовидеофиксации ликвидируют этот очаг ДТП, считают специалисты.

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Ранее сообщалось, что в Пскове видеокамеры будут фиксировать нарушение - проезд за стоп-линию на трех перекрестках.