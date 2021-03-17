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Псковская полиция усилит контроль за пьяными водителями

Пьяными водителями в Псковской области будут заниматься не только госавтоинспекторы, но и сотрудники других подразделений полиции. Об этом рассказал начальник УМВД по региону Алексей Овсянников 17 марта во время совещания по безопасности на дорогах, которое провел сегодня губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления МВД ранее дал указание привлечь к работе участковых и сотрудников угрозыска. Первые хорошо знают всех, кто может себе позволить сесть за руль пьяным, у вторых много «подучетных» с автомобилем, отметил он.

Губернатор Михаил Ведерников также предложил обратить внимание общественности на эту проблему, подключить СМИ.