АвтоМир / За рулём

В Новосокольниках 31-летний водитель повторно попался пьяным за рулем

Полиция остановила нетрезвых водителей в Новосокольниках и Усвятском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 марта около 12.00 в городе Новосокольники у дома по улице Ленинградской стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2115. За рулем автомашины находился нетрезвый местный житель 1990 года рождения.

А в Усвятском районе 15 марта около 19.00 по дороге Великие Луки – Усвяты на автомашине ВАЗ-2107 следовал 63-летний местный житель, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.