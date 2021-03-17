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Житель Бежаницкого района раскаялся в попытке обмануть полицию

Жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за ложный донос о совершении преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

27 января подсудимый совершил дорожно-транспортное происшествие, с места которого скрылся. После этого он позвонил в экстренную службу «112» и сообщил об угоне своего автомобиля. В тот же день мужчина написал заявление об угоне, однако в возбуждении уголовного дела ему отказали.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Его признали виновным и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.