АвтоМир / За рулём

ГИБДД: Весна может оказаться для псковских водителей опаснее зимы

Переходный период для водителей может быть не менее опасен, чем зима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

«Весна - опасный сезон. Обычно зимой водители привыкли жестко следить за дорогой, ждут опасности, боятся, что машину занесет на льду. Весной многие успокаиваются и расслабляются, а зря. К тому же не спешат подготовить свою машину к весне, тогда как перед зимой относятся к состоянию машины более ответственно. При этом на аварийность влияет не только неаккуратное вождение, но и техническое состояние автомобиля», - заметили в ведомстве.

Там обратили внимание, что многие из начинающих автомобилистов, и даже автомобилисты со стажем, не всегда знают, как правильно и безопасно управлять автомобилем в сложных дорожных условиях, основными из которых считаются движение на автомобиле в гололед, сильный дождь, туман (условия ограниченной видимости), а также в снегопад, по зимней дороге. А весной погода очень изменчива, и в течение суток может смениться не один раз.

При управлении автомобилем в туман или в условиях ограниченной видимости в обязательном порядке необходимо снизить скорость движения до уровня, позволяющего совершить экстренное торможение автомобиля перед возможным неожиданным препятствием, рекомендуют водителям.

Кроме того, необходимо включить дополнительные световые приборы или противотуманные фары, а в качестве дополнительного источника привлечения внимания включить аварийную сигнализацию, которая привлечет внимание других участников движения и создаст дополнительную зону безопасности.

Не рекомендуется при движении автомобиля в условиях ограниченной видимости использование дальнего света фар в качестве источника дополнительного освещения, ведь в данном случае дальний свет не только ухудшает видимость, но и приводит к повышенной утомляемости зрения.

Дождь вносит свои коррективы в любое движение, так при управлении автомобилем в дождливую погоду, необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля, продолжили в ГИБДД.

«Следует избегать резких перестроений, ускорений и торможения, стараясь максимально прямолинейно управлять автомобилем, а при возникновении эффекта аквапланирования, вызванного резким ухудшением контакта автомобильных покрышек с дорожным покрытием, необходимо плавно и постепенно отпустить педаль газа, осуществляя таким образом мягкое торможение и возобновление контакта шин с покрытием, - посоветовали автомобилистам. - Неплохим решением будет включение дополнительных источников света, а в случае очень сильного дождя и аварийной сигнализации».

При движении на автомобиле в гололед и в условиях сильного снегопада следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию, поэтому расстояние до впереди идущего автомобиля должно быть максимально большим. Категорически запрещаются резкие ускорения, торможения и перестроения. Все эти маневры совершаемые в гололед и в снегопад, даже на ровной дороге, неизбежно приводят к потере сцепления с покрытием, и последующим срывом автомобиля в занос. Скоростной режим движения необходимо выбирать, не только исходя из общей скорости транспортного потока, но и с учетом индивидуальных свойств автомобиля, а также типа установленных автомобильных покрышек, подчеркнули в ведомстве.

Не стоит забывать, что во всех дорожных условиях (и в особой степени в сложных) значимым фактором безопасности является хорошее техническое состояние автомобиля, исправная работа стеклоочистителей и световых приборов, а также соответствие типа шин времени года и климатическим особенностям, напомнили водителям.

«Будьте внимательнее. Соблюдение правил вождения в сложных погодных условиях не только сохранит в целостности ваш автомобиль, но и здоровье, и жизнь всех участников движения», - призвали в Госавтоинспекции.