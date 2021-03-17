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Псковских водителей просят соблюдать скоростной режим в условиях непогоды

В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением снега, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

«Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», - рассказали Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области.

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Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.