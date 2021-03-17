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Нетрезвый водитель мопеда попался полицейским в Гдове

Водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, выявили в Гдове, Великих Луках и Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 марта около 14.00 на улице Ленина в Гдове сотрудники ГИБДД остановили 59-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина был пьян.

В тот же день около 22.00 в Великих Луках на улице Ботанической полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21093, за рулем которого находился нетрезвый молодой человек 1992 года рождения.

А утром 19 марта в деревне Подлипье Пыталовского района сотрудники ГИБДД остановили местного жителя 1985 года рождения, который ехал на мопеде в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.