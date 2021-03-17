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Бизнес заявил о риске подорожания бензина на 14%

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). Организация направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой принять дополнительные меры, чтобы не допустить топливного кризиса, пишет газета «Известия».

В частности, НТС предложил снизить акцизы на топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тыс. и 55,3 тыс. рублей за тонну соответственно, указано в письме.

В Союзе отметили, что ключевыми драйверами биржевых, а следом и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Учитывая, что начиная с конца марта рынок входит в сезон повышенного спроса, растет вероятность выхода за пределы инфляции по образцу 2018 года, заметили в Союзе. При худшем сценарии есть угроза роста розничных цен на бензин и дизель до 13,77% за год.

10 марта правительство приняло решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора. В частности, рассматривается индексация индикативной цены, что может немного увеличить размер субсидии для НПЗ. Скорректированный демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая, Минфин уже готовит для этого законопроект, сообщал ранее вице-премьер Александр Новак.