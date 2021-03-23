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АвтоМир / За рулём

МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду

25.03.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Наказание за езду в пьяном виде в России могут ужесточить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Фото: pixabay.com

«Законопроектом предлагается статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», - уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое будет грозить нарушителям - лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Кроме того, лиц, совершивших такое преступление, предлагается штрафовать на сумму в размере 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет. Правонарушителям также предлагается запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Одним из возможных наказаний для водителей-пьяниц также являются исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет, либо принудительные работы до трех лет с аналогичными ограничениями.

Законопроект внесли в правительство в январе.

Теги: #МВД #закон #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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