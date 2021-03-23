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Нетрезвого водителя остановили ночью в Островском районе

Нетрезвого водителя из Островского района остановили полицейские ночью 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1978 года рождения ехал по автотрассе Санкт-Петербург – Невель на автомобиле ВАЗ-21099 в Островском районе.

Кроме того, в тот же день на дороге у деревни Выбор Новоржевского района полиция остановила автомобиль ВАЗ-2109, которым управлял 48-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данным фактам проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.