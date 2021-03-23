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Себежанин получил условный срок за вождение в нетрезвом виде

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении нетрезвого водителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Ранее мужчина получал наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения водительских прав на 2 года за езду в состоянии алкогольного опьянения. На момент совершения нового преступления по той же статье он уже отбыл время обязательных работ, но судимость еще не погасил.

Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя в поселке Идрица осенью 2020 года. Медицинское освидетельствование показало, что концентрация этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составила 0.73 мг/л.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание, с учетом неотбытой части, в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на срок 2 года 6 месяцев.