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Стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием метанола выявили в Псковской области

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области в ходе внеплановой выездной проверки торговых точек, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию, выявили стеклоомывающую жидкость с опасным содержанием метанола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По результатам лабораторно-инструментального исследования в стеклоомывающей жидкости, изготовленной во Владимирской области, обнаружен метиловый спирт (метанол) в размере 0,36%, что не соответствует главе II раздела 5 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» №299 от 28 мая 2010 года (норматив - не более 0,05%)).

По результатам внеплановой выездной проверки данную стеклоомывающую жидкость изъяли из оборота.

В России запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.