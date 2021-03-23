АвтоМир / За рулём

Нетрезвому водителю из Себежа грозит уголовная ответственность

Жителя Себежского района могут привлечь к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 марта у дома по улице Первомайской полицейские остановили для проверки ВАЗ-21093. Автомобилем управлял 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Печорах 27 марта по улице Мира на автомашине ВАЗ-2107 ехал горожанин 1960 года рождения, который был пьян. В тот же день на дороге Великие Луки – Невель Великолукского района полицейские остановили «копейку». Ею управлял 25-летний житель Пустошкинского района, находившийся в нетрезвом виде.

А в поселке Усвяты 26 марта возле дома на улице Велижской стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2109. За рулем находился нетрезвый местный житель 1974 года рождения.

Водители дали признательные показания. По данным фактам в настоящее время проводят проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.