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Псковская полиция призывает родителей оградить детей от вождения мопедов

Госавтоинспекция призывает родителей оградить своих детей от самостоятельного управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Взрослые должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, - подчеркнули в Госавтоинспекции. - Необходимо пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения».

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В ведомстве напомнили, что за управление несовершеннолетними транспортными средствами предусмотрена административная ответственность. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны). Транспорт в этих случаях поместят на специализированную стоянку.

«Управлять мопедом могут только лица, достигшие 16-ти летнего возраста и получившие водительское удостоверение категории "М"», - добавили в ведомстве.

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Напомним, гражданин передвигающийся на скутерах, сигвеях и самокатах, считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов.