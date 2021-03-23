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Псковский блогер сделал замечание водителю и снял видео своего избиения

Псковский блогер сделал замечание водителю автомашины и снял видео своего избиения. Видеозапись разместил 27 марта на канале на YouTube пользователь Unikelula.

Дата съемки не указывается. Судя по видеоряду, она сделана в летнее время. Все происходит на Октябрьском проспекте, у перекрестка с улицей Металлистов в Пскове.

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В начале видеозаписи блогер сообщил, что шел по Октябрьскому проспекту и увидел автомашину, стоящую на пешеходном переходе. Он сделал замечание водителю «Рено Логана» и предложил перепарковаться. Тот отказался и тоже стал снимать блогера на видео.

Блогер оставил на лобовом стекло автомашины наклейку, после чего получил травмы. В процессе избиения он успел воспользоваться газовым баллончиком. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и скорой помощи. После осмотра медики констатировали, что водителю требуется оказание помощи в областной больнице, куда он и отправляется. На этом видео обрывается.

Видеозапись набрала более 3000 просмотров на момент публикации.