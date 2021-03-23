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Пьяного водителя мопеда остановили полицейские в Куньинском районе

Пьяного мужчину на мопеде остановили сотрудники полиции в Куньинском районе 31 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 35-летний местный житель ехал в нетрезвом виде по деревне Пухтево. Он дал признательные показания.

А вечером 30 марта в городе Дно у дома на улице Бисениек полицейские остановили ВАЗ-21093. Автомобилем управлял нетрезвый горожанин 1960 года рождения.

По данным фактам идут проверки. В УМВД напоминают, что пьяных водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.