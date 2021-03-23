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Псковичи провели утро в автомобильных пробках

Псковичи провели утро в автомобильных пробках. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заторы на дорогах возникли в разных частях города.

Так, из-за перекрытого участка Октябрьского проспекта транспортные потоки распределились по соседним улицам Ленина и Советской.

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По свидетельству очевидцев, непривычно много автомашин собралось утром на улице Юбилейной, в районе перекрестка с Рижским проспектом. Движению в центр города по этой улице мешало ДТП с участием двух автомашин на участке между Красноармейской набережной и улицей Яна Райниса. По информации ГИБДД Пскова, происшествие оформили по «европротоколу».

Перестроить свои маршруты пришлось и жителям Запсковья. На улице Инженерной приступили к ремонту участка дороги между улицами Алтаева и Индустриальной.

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