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63-летний стружанин снова попался пьяным за рулем

Сотрудниками ДПС ГИБДД выявлен водитель, управлявший транспортным средством в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проводимых мероприятий в Стругах Красных дорожной полицией установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

1 апреля около 14 часов в поселке Струги Красные у дома по улице Производственной стражи порядка остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21074». Выяснилось, что легковушкой управлял 63-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания. По данному факту ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.