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В России тестируют новый способ заставить водителей снижать скорость

В России начали тестировать новый способ фиксации скорости с использованием динамических дорожных знаков и специальных контрольных комплексов с камерами. Об этом сообщает портал Autonews.

Такая технология призвана способствовать снижению скорости при сложных дорожных условиях: низкой видимости или гололедице. На данный момент для предупреждения с рекомендацией снизить скорость в непогоду применяются стационарные дорожные знаки, при этом превышение рекомендуемой скорости не влечет за собой получение штрафа. По оценкам экспертов, отказ снижать скорость в сложной дорожной обстановке может приводить к ДТП, отмечает Autonews.

Как рассказали в компании «Технологии распознавания», специализирующейся на разработке дорожных камер и специализированного ПО, знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло. К примеру, при хорошей погоде они могут разрешать движение со скоростью 110 километров в час, а при ухудшении видимости снижать ограничение до 90 километров в час. При этом требование знака станет уже обязательным, а превышение скорости повлечет за собой штраф, пишет РИА Новости.

Для фиксации нарушения предлагается применение трех дорожных камер, две из которых будут контролировать момент подъезда автомобиля к арке с информационным табло, при этом для исключения спорных моментов на фото будет зафиксирован как сам автомобиль, так и текущая информация на табло. В случае проезда с превышением скорости еще одна камера, стоящая примерно в 30-50 метрах от рамки, зафиксирует нарушение. Представитель компании Сергей Кусов выразил уверенность, что в будущем интерактивные знаки станут частью интеллектуальной транспортной системы и будут применяться, в том числе, и в городах.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить наказание за езду в пьяном виде. В статье 264.1 УК о «Нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» может появиться вторая часть, посвященная тем, кто попался за вождение в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости.

Для них максимальная санкция может составить три года лишения свободы без права шесть лет находиться на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью. В более легком варианте возможен штраф в 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трех лет, а также лишение права на должность или определенную деятельность.

Еще одним видом наказания могут стать исправительные работы на срок до трех лет или ограничение свободы на тот же срок с лишением права на должность и определенную деятельность до шести лет. Законопроект внесли в правительство в январе.