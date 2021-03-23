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Российские таксисты рассказали о суевериях в поездках

Треть водителей сталкивались с суеверными пассажирами. Такие данные «Известиям» предоставил один из онлайн-сервисов заказа такси после проведения опроса среди водителей.

Таксисты рассказали, что иногда пассажиры меняют маршрут из-за суеверий, например, если дорогу перебежала кошка. Большая часть самих водителей (60%) называют себя несуеверными людьми и не соблюдают никаких ритуалов.

Около 27% таксистов признались, что в машине хранят талисман, еще 19% отметили, что перед началом работы желают себе хорошего дня. При этом 10% признали, что являются суеверными людьми.

Больше половины опрошенных таксистов (51%) посоветовали не ругать автомобиль вслух, так как это может привести к поломке. К примете о том, что нельзя подсчитывать деньги до конца рабочего дня, скептически относятся 88% опрошенных, 11% предпочитают не испытывать судьбу и следуют примете.

Большинство водителей такси (96%) не верят в примету о том, что трос, лежащий в багажнике, обязательно приведет к тому, что его придется использовать. Также 90% опрошенных отметили, что не верят в гороскопы и не будут менять свои планы, если астрологи рекомендуют остаться дома.

Однако часть водителей внимательно относится к тому, как начался день. Если первый заказ был отменен, то это повод вернуться домой. Если в первый час удалось хорошо заработать, то день будет успешным.