АвтоМир / За рулём

Нетрезвые водители повторно задержаны в Дедовичах и Пыталово

В Дедовичах и Пыталово дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 7 апреля в поселке Дедовичи у дома по улице Бундзена стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21110. Выяснилось, что им управлял житель Дедовичского района 1990 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Пыталово 8 апреля около 16 часов по улице Белорусской на мотоцикле «ИЖ - Юпитер» следовал 50-летний житель Псковского района. Как выяснили полицейские, он тоже был в нетрезвом виде.

Водители дали признательные показания. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.