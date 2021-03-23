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Более 2 тысяч нарушений пресекли сотрудники псковской ГИБДД за неделю

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 2027 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 5 по 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

За этот период 42 водителя сели за руль в состоянии опьянения, из них за нетрезвое вождение задержали 9 человек.

Также зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.