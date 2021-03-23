←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
да-да уже встаю
Почему нужно менять резину сейчас?
Какой автомобиль надежнее?
в МРЭО Живая очередь
вот кто всех дешевле
Автобус в новый район
Обязательно бахнем Но потом
Остановку? Да пусть переносят
Как это? Кольца не будет?
Новые штрафы Для псковичей
Янушка Сейчас
Все ограничения движения
ещё За рулём 23.03.2021 15:370 День «Икс» на экзаменах в ГИБДД 12.04.2021 10:080 Жителя Палкинского района могут лишить водительских прав из-за диагноза 12.04.2021 09:150 Более 2 тысяч нарушений пресекли сотрудники псковской ГИБДД за неделю 11.04.2021 10:050 Нетрезвые водители повторно задержаны в Дедовичах и Пыталово 09.04.2021 18:500 В областной Госавтоинспекции напомнили о подаче заявлений через портал госуслуг 08.04.2021 18:360 ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Более 2 тысяч нарушений пресекли сотрудники псковской ГИБДД за неделю

12.04.2021 09:15|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 2027 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения с 5 по 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

За этот период 42 водителя сели за руль в состоянии опьянения, из них за нетрезвое вождение задержали 9 человек.

Также зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.

«Уважаемые водители, Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - добавили в ведомстве.

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от новой реформы техосмотра с марта?
В опросе приняло участие 1673 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.04.2021, 10:080 Жителя Палкинского района могут лишить водительских прав из-за диагноза 12.04.2021, 10:010 Два дома сгорели в Псковской области 12.04.2021, 09:150 Более 2 тысяч нарушений пресекли сотрудники псковской ГИБДД за неделю 11.04.2021, 21:520 «Фиат» и ВАЗ столкнулись на дороге Шимск – Великие Луки
11.04.2021, 19:261 Российским водителям грозят новые штрафы 11.04.2021, 11:250 Смертельное ДТП произошло на 28-м км дороги Цапелька – Струги Красные 11.04.2021, 10:050 Нетрезвые водители повторно задержаны в Дедовичах и Пыталово 10.04.2021, 13:590 Псковичам рассказали, куда жаловаться на разбитые грунтовые дороги
10.04.2021, 12:560 Автобусы большого класса запустят на маршруте №13 в Великих Луках 10.04.2021, 09:411 «Росавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт трассы Р-23 в Псковской области 10.04.2021, 08:580 Схема движения автобусов на садовые товарищества изменится в Пскове в апреле 09.04.2021, 19:040 «Шкода» и «Форд» столкнулись на Завеличье
09.04.2021, 18:500 В областной Госавтоинспекции напомнили о подаче заявлений через портал госуслуг 09.04.2021, 16:590 Центральную площадь в Гдове отремонтируют до конца весны 09.04.2021, 16:490 Около 5 километров дорог Палкинского района обновят на средства нацпроекта 09.04.2021, 15:010 Фотофакт: Ямочный ремонт на Набережной реки Великой
09.04.2021, 12:490 Ремонт улицы Трохина начался в Пскове 09.04.2021, 12:280 В ГИБДД просят велосипедистов отказаться от опасных маневров на дороге 09.04.2021, 09:590 Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал человек 08.04.2021, 21:511 Псковская таможня информирует о реконструкции МАПП «Бурачки»
08.04.2021, 20:550 Водитель «Хонды» сбил юную велосипедистку на Индустриальной в Пскове 08.04.2021, 18:505 Почти 290 млн рублей направят на повышение безопасности на псковских дорогах 08.04.2021, 18:360 ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым 08.04.2021, 16:320 Псковичей призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях
08.04.2021, 15:300 Виновник ДТП в Бежаницком районе на год лишился водительских прав 08.04.2021, 15:150 Водитель «Фольксвагена» сбил ребенка в Великих Луках 08.04.2021, 15:0711 Третий за год остановочный павильон поменяли на улице Советской Армии в Пскове 08.04.2021, 14:520 Оштрафован водитель погрузчика, наехавшего на пешеходов в Пскове
08.04.2021, 12:232 Платные дороги Псковской области могут стать бесплатными в 2100 году 08.04.2021, 11:145 В чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров 08.04.2021, 10:530 На три недели закроют участок дороги Плотично – Кунья в связи с капремонтом 08.04.2021, 10:280 Прокуратура требует осветить остановки и пешеходные переходы в Новоржевском районе
08.04.2021, 09:500 Жителю Новосокольников грозит тюрьма за езду с поддельными правами 08.04.2021, 08:380 Российские таксисты рассказали о суевериях в поездках 07.04.2021, 19:330 Псковичей поблагодарили за создание условий для уборки городских улиц 07.04.2021, 19:050 Нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку в Палкинском районе
07.04.2021, 18:420 Дополнительные поезда из Москвы в Псков будут курсировать в майские праздничные дни 07.04.2021, 17:391 Назван самый неудобный день недели для регистрации транспорта в Пскове 07.04.2021, 16:370 Процент сдающих с первого раза на права в Пскове не изменился с введением новых правил 07.04.2021, 16:290 Два автомобиля столкнулись на Завеличье
07.04.2021, 15:400 Суд отправил мотоциклиста из Куньи на принудительное лечение 07.04.2021, 15:263 Псковские таксисты и пассажиры недовольны переходом такси «Везет» в «Яндекс» 07.04.2021, 15:080 Госдума приняла поправки о штрафах за высадку детей из общественного транспорта 07.04.2021, 14:460 Около 11 млн рублей взыскали с псковских должников за пьяное вождение
07.04.2021, 13:570 Два пешехода пострадали в результате наезда мини-погрузчика в Пскове 07.04.2021, 12:390 Изменилось расписание автобуса «Псков - Павы» 07.04.2021, 12:270 На Рижском шоссе в Псковском районе сбит лось 07.04.2021, 12:050 Фотофакт: В Пскове появилась еще одна улица с односторонним движением
07.04.2021, 11:501 Инцидент с «высадкой» 8-летнего ребенка из автобуса в Пскове исчерпан 07.04.2021, 11:000 Дорожники вышли на ремонт трассы Дедовичи – Дно – Костыжицы 07.04.2021, 09:480 Прокуратура потребовала осветить улицу Строителей в Пушкинских Горах 07.04.2021, 08:060 В ФАС рассказали о причинах роста цен на топливо в России
06.04.2021, 18:010 Светофор на площади Ленина в Пскове не работает из-за ремонта в подвале 06.04.2021, 16:5931 Почему нам нужен бензин по 90 рублей за литр 06.04.2021, 13:040 Тротуары в деревне Писковичи капитально отремонтируют по нацпроекту 06.04.2021, 12:380 Улицы Пскова очистили от снега и обработали противогололедными материалами
06.04.2021, 12:110 Водителей просят убрать припаркованный транспорт с трех улиц на Завеличье 06.04.2021, 08:231 На площади Ленина в Пскове не работают светофоры 05.04.2021, 22:272 «Батл» на тему «самый убитый двор» устроили читатели ПЛН 05.04.2021, 20:200 Фотофакт: Дорожный знак сдуло ветром на трассе под Псковом
05.04.2021, 17:450 Великолучан призывают не бросать автомобили вдоль обочин дорог 05.04.2021, 17:330 Житель Новосокольников оплатил штраф за пьяное вождение после ареста автомобиля 05.04.2021, 16:300 «Тинькофф» предлагает страхование автомобилей 05.04.2021, 16:012 Ремонт улицы Бастионной в Пскове завершат к 1 июля
05.04.2021, 15:450 Фотофакт: На улице Юности разбирают тротуарную плитку 05.04.2021, 14:500 На улице Поземского в Пскове начали ограничивать движение 05.04.2021, 11:000 Пьяного тракториста остановили полицейские в Псковском районе 05.04.2021, 10:550 УАЗ опрокинулся в Пустошкинском районе, пострадал пассажир
05.04.2021, 10:370 Два человека пострадали после наезда «Рено» на стойку знака в Плюсском районе 05.04.2021, 08:540 Два человека погибли и пятеро получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю 05.04.2021, 07:470 Минтранс готовит закон об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления 05.04.2021, 06:591 В России тестируют новый способ заставить водителей снижать скорость
03.04.2021, 22:040 135 нарушений при перевозке пассажиров автобусами выявлено в Псковской области с начала года 03.04.2021, 20:370 Более 100 тыс. кв. метров зеленых зон вдоль дорог ежедневно очищают от мусора в Пскове 03.04.2021, 20:221 Эксперты высказались за новый страховой продукт ОСАГО-плюс 03.04.2021, 18:470 Участок улицы Бастионной закроют для транспорта до середины июня
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.