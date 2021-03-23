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АвтоМир / За рулём

Выпившего утром мотоциклиста из Невеля могут привлечь к ответственности

12.04.2021 12:23|ПсковКомментариев: 0

Полиция остановила нетрезвого мотоциклиста 2000 года рождения на территории Невельского района 11 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранним утром невельчанин ехал по автотрассе Санкт-Петербург – Невель. 

А 9 апреля в Псковском районе на дороге Псков – Старый Изборск для проверки остановили «Фольксваген Транспортер». Иномаркой управлял 45-летний нетрезвый пскович.

В Великих Луках ночью 10 апреля по улице Краснофлотской на автомобиле «Рено» следовал находившийся в нетрезвом состоянии горожанин 1990 года рождения. В городе на Ловати ночью в тот же день у дома по Нелидовскому проезду стражи порядка остановили ВАЗ-21043. Машиной управлял 21-летний великолучанин в нетрезвом виде.

В Гдове 11 апреля у дома по улице Садовой полицейские остановили нетрезвого местного жителя 1976 года рождения, сидевшего за рулем автомашины ВАЗ-2114.

А в Новосокольниках 10 апреля около 17 часов по улице Московской на мотоцикле ехал житель Новоскольнического района 1988 года рождения. Как оказалось, он находился «под градусом». 

По данным фактам полиция проводит проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяных водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.

Теги: #пьяный за рулем #невельский район #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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