АвтоМир / За рулём

Нестандартная манера вождения «Лады Приоры» в Пскове привлекла внимание полиции

Утром 13 апреля псковичи стали свидетелями непонятной дорожной ситуации с участием ППС. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, около 8.30 на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной, на проезжей части кругового перекрестка, недалеко от поликлиники, стоял «УАЗ Патриот» с включенными проблесковыми маячками, а рядом - легковой автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по городу Пскову заметили «Ладу Приору», водитель которой «плохо ехал». Сотрудники полиции остановили водителя для проверки на состояние алкогольного опьянения.

Автомобилист оказался трезвым. Полицейские сделали ему устное замечание и попросили впредь ездить аккуратнее. Водитель пообещал принять рекомендации к сведению.