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В Пенсионном фонде рассказали, как получить доступ к льготной парковке для инвалидов

Получить доступ к льготной парковке для инвалидов с 2021 года можно только путем внесения сведений о транспортном средстве в федеральный реестр инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Оформить разрешение на парковку в специально выделенных местах можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку автомашины из перечня и указать период, в течение которого гражданин планирует пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.

За одним водителем одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ.