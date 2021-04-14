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Движение транспорта перекроют на улице Свердлова в Пскове 16 апреля

Временное прекращение движения автотранспорта по улице Свердлова в Пскове, на участке от улицы Советской до Комсомольского переулка, введут 16 апреля с 13.00 до 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков. Прекращение движения автотранспорта по данному участку вводят в связи с проведение всероссийских соревнований по ориентированию «Венок славы Александра Невского».

В качестве объезда определены улицы Некрасова и Гражданская.