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ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования

ВТБ получил официальное уведомление со стороны Минпромторга о запуске нового конкурса на выделение субсидии в рамках льготных программ автокредитования. В случае его успешного прохождения банк готов удовлетворить спрос своих клиентов в полном объеме, сообщили в пресс-службе банка.

«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на рост продаж в начале этого года, – отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев. – За первый квартал 2021 года мы на треть увеличили объем выданных кредитов на автомобили. Госсубсидирование сыграло важнейшую роль в восстановлении спроса после пандемии, его доля в общих продажах первого квартала превысила 28% по числу выдач».

На сегодняшний день в рамках программ господдержки ВТБ выдал свыше 6,4 тысячи автокредитов на сумму более 4,6 млрд рублей. Объем продаж в январе-марте нынешнего года в 1,5 раза превысил результаты первого квартала прошлого. Средний чек составляет более 700 тыс. рублей.

Наибольшим спросом в рамках госпрограммы пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Лидером среди программ государственной поддержки традиционно является программа «Семейный автомобиль», на втором месте – «Первый автомобиль». Наибольший спрос на госпрограммы демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.