АвтоМир / За рулём

Порховича осудили за использование поддельных водительских прав

22-летнему жителю Порхова ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Молодой человек приобрел фальшивое водительское удостоверение на свое имя и, не имея права управления транспортными средствами, в июле 2020 года предъявил его при проверке документов сотрудниками полиции.

Порховский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначили наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу.